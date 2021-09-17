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Haberler Galeri İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'
Giriş Tarihi: 17.09.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 06:32

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, paylaştığı beyaz minili fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak beyaz minisiyle paylaşımlar yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar…

İşte Benim Stilim’le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! ’Bu kadarına nasıl cesaret ettin?’

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, süper minisiyle dikkatleri üzerine çekti. Nihal Candan'ın paylaşımına övgü dolu mesajlar yağdı.

İşte Benim Stilim’le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! ’Bu kadarına nasıl cesaret ettin?’

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adından söz ettiren Nihal Candan, süper minisiyle ilgi odağı oldu. Beyaz elbisesiyle pozlar veren Candan, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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İşte Benim Stilim’le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! ’Bu kadarına nasıl cesaret ettin?’

Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

İşte Benim Stilim’le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! ’Bu kadarına nasıl cesaret ettin?’

Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

İşte Benim Stilim’le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! ’Bu kadarına nasıl cesaret ettin?’

Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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