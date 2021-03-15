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Haberler Galeri İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın mor bikinili küvet paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

'le ünlenen ’ın mor bikinili paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

'' ve '' yarışmasıyla ünlenen , otel odasında paylaştığı mor bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Nihal Candan kardeşi gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak otelin banyosundan paylaşımlar yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar…

Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 21:16
İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın mor bikinili küvet paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

Adını '' yarışmasıyla duyuran Instagram hesabından küvette çekilmiş pozlarını paylaştı.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın mor bikinili küvet paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

adlı yarışmayla şov dünyasına adım atan 'da da şansını deneyen , sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri.

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İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın mor bikinili küvet paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

bu sefer mor bikinisiyle küvetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın mor bikinili küvet paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

Uzun süredir kaldığı otelde seksi karelerini paylaşan fenomeni, bazı fotoğraflarda kombinini mor bikinisiyle birlikte güneş gözlüğü ve krem rengi uzun çizmelerle tamamladı.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın mor bikinili küvet paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

BEĞENDİĞİ ERKEK TİPİ CAN YAMAN

fenomeni geçtiğimiz günlerde en beğendiği erkek tipini olarak Can Yaman olduğunu söylemiş, erkek arkadaşıyla bu tartıştıklarını belirtmişti.

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