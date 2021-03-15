İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın mor bikinili küvet paylaşımını görenler hayran kaldı! Fit hali dikkat çekti

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, otel odasında paylaştığı mor bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak otelin banyosundan paylaşımlar yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte sosyal medyayı sallayan o küvet pozlar…