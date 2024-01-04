Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
12:27
İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti!
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etti ve eski fit haline geri döndü. Öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel, ilk göz ağrısını paylaştı. Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti.