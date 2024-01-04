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Haberler Galeri İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 12:27

İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti!

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etti ve eski fit haline geri döndü. Öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel, ilk göz ağrısını paylaştı. Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti.

İşte Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel’in boyunu geçti!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

İşte Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel’in boyunu geçti!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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İşte Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel’in boyunu geçti!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirmişti.

İşte Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel’in boyunu geçti!

Yeni dizisi "Düğüm" için imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel'in sarışın hali büyük beğeni toplamıştı.

İşte Bergüzar Korel’in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel’in boyunu geçti!

Bergüzar Korel sarı saçlarıyla yakın dostu Esra Erol'a benzetilmişti.

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