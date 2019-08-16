İşte dünyanın en güzel yüzlü kadınları! 2019 sıralamasının zirvesindeki isim bir Türk

Dünyanın en güzel yüzlü kadınları kimler? Bu soruyu merak eden bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği çalışma sonuçları açıklandı. Listede sürprizler var. Üstelik zirvedeki isim de bir Türk. Dünyanın en güzel kadınları sıralaması belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World, 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Üstelik zirvedeki isim bir Türk. Dünyanın farklı ülkelerinden isimlerin oylandığı ve belirli kategorilere göre listelendiği sıralama çok konuşuldu. İşte zirvede bir Türk yıldızın bulunduğu o sıralama! Kimi çok ünlü isimlerin giremediği sıralamaya kimi ülkelerden sürpriz isimler girebildi ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.Peki Türkiye'den en güzel kadınlar listesine giren isimler kimler? Dünyanın en güzel kadını kim oldu?