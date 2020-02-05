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İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu

Geçtiğimiz yılın en güzellerini belirlediler! Sanatçılar, sporcular ve modellerin olduğu sıralamada şaşırtıcı isimler de var. Amerikan internet sitesi Top Beauty World, 'En Güzel Yüzlü' isimleri açıkladı. Üstelik listede Türkler de var. Dünyanın farklı ülkelerinden isimlerin oylandığı ve belirli kategorilere göre listelendiği sıralama çok konuşuldu. İşte zirvede bir Türk yıldızın bulunduğu o sıralama! Kimi çok ünlü isimlerin giremediği sıralamaya kimi ülkelerden sürpriz isimler girebildi ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.Peki 'den en güzel kadınlar listesine giren isimler kimler? Dünyanın en güzel kadını kim oldu? Bu soruyu merak eden bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği çalışma sonuçları açıklandı. Listede sürprizler var. Dünyanın en güzel kadınları sıralaması belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 08:17
İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu

İşte listenin zirvesindeki ilk 50 isim! Bakın sıralamada hangi isimler varmış. Listede tahmin edilebilen yıldızların yanında sürprizler de var!

İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu
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İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu
İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu
İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu
İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu
İşte dünyanın en güzelleri! Listeye Türk güzeller damga vurdu
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