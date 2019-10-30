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  • İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var

İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var

2019 yılının en güzellerini belirlediler! Sanatçılar, sporcular ve modellerin olduğu sıralamada şaşırtıcı isimler de var. Amerikan internet sitesi Top Beauty World, 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Üstelik zirvedeki isim bir Türk. Dünyanın farklı ülkelerinden isimlerin oylandığı ve belirli kategorilere göre listelendiği sıralama çok konuşuldu. İşte zirvede bir Türk yıldızın bulunduğu o sıralama! Kimi çok ünlü isimlerin giremediği sıralamaya kimi ülkelerden sürpriz isimler girebildi ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.Peki 'den en güzel kadınlar listesine giren isimler kimler? Dünyanın en güzel kadını kim oldu? Bu soruyu merak eden bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği çalışma sonuçları açıklandı. Listede sürprizler var. Dünyanın en güzel kadınları sıralaması belli oldu.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 07:11
İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var

Top Beauty World'ün hazırladığı listede enteresan isimler de var elbette. Peki dünyada da her sene büyük merakla beklenen 2019 listesine kimler girdi. En güzel kadınlar listesinin ilk 50 sırasında Türkler de var. Bakın o isimler kimlermiş!

İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var
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İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var
İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var
İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var
İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var
İşte dünyanın en güzelleri! Türklerin de olduğu listenin zirvesinde bakın kim var
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