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  • İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!

İşte ile ’in oğlu bebek!

'ın yıldızı ile oyuncu eşi , Haziran 2017'de dünyaevine girmişti. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçen nisan ayında da ilk oğulları 'ı kucaklarına almıştı. Aylardır bebeklerinin yüzünü göstermeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sonunda kural bozdu. Güzel oyuncu, oğlu Karan'ın fotoğraflarını hesabından paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan ünlü oyuncu paylaşımına 'Karan'ım… The Spaceship Captain!' notunu ekledi. Karan bebeği gören takipçileri gözlerine inanamadı. Karan'ın babasına olan benzerliği herkesi şoke etti. Ünlü yıldızın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 12:00
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!

Oyuncu , 2017 yılında 3,5 yıl birlikte olduğu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları , nisan ayında dünyaya geldi. Fahriye Evcen, 8 aylık olan oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Evcen, fotoğrafları "Karan'ım" notu ile 'da paylaştı. Fahriye Evcen'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte merak edenler için Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in çocukları Karan ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

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İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!
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İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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