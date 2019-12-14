İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!

Oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında 3,5 yıl birlikte olduğu Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Karan, nisan ayında dünyaya geldi. Fahriye Evcen, 8 aylık olan oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Evcen, fotoğrafları "Karan'ım" notu ile Instagram'da paylaştı. Fahriye Evcen'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte merak edenler için Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in çocukları Karan ve diğer ünlü isimlerin çocukları…