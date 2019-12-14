İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Karan bebek!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile oyuncu eşi Fahriye Evcen, Haziran 2017'de dünyaevine girmişti. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçen nisan ayında da ilk oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Aylardır bebeklerinin yüzünü göstermeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sonunda kural bozdu. Güzel oyuncu, oğlu Karan'ın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan ünlü oyuncu paylaşımına 'Karan'ım… The Spaceship Captain!' notunu ekledi. Karan bebeği gören takipçileri gözlerine inanamadı. Karan'ın babasına olan benzerliği herkesi şoke etti. Ünlü yıldızın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte Karan bebek…