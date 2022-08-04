Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 06:11

İşte Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks yazlığı… Ünlü çiftin yeni evi rüya gibi! Sosyal medya onları konuşuyor

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ise Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Alaçatı'dan aldıkları yeni evleriyle gündeme geldiler. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk villanın yeni sahipleri oldu. Birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yaptırıp, yerleşti. Öte yandan; Gökçe Bahadır, son dönemde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde etti.