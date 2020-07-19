İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Hande Ataizi, sezonu oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Bodrum'da açtı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon, 9 ay önce geniz eti büyümesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Ataizi, "Doktordan izin alınca Bodrum'a tatile gideceğiz" açıklamasını yapmıştı. Doktordan izin çıkar çıkmaz soluğu Bodrum'da alan anne-oğul, önceki gün Yalıkavak Miya Beach'te denize girdi. Ataizi'ye, sevgilisi Dinç Aydoğdu da eşlik etti. Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu denize girerken, Leon plajın havuzunda vakit geçirdi. 46 yaşındaki Ataizi bu formu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor. İşte merak edenler için Leon'un son hali...