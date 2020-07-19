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Haberler Galeri İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!

İşte ’nin oğlu ’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu , sezonu oğlu ve sevgilisi ile birlikte 'da açtı. Hande Ataizi, ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon, 9 ay önce geniz eti büyümesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Ataizi, "Doktordan izin alınca 'a tatile gideceğiz" açıklamasını yapmıştı. Doktordan izin çıkar çıkmaz soluğu Bodrum'da alan anne-oğul, önceki gün Yalıkavak Miya Beach'te denize girdi. Ataizi'ye, sevgilisi Dinç Aydoğdu da eşlik etti. Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu denize girerken, Leon plajın havuzunda vakit geçirdi. 46 yaşındaki Ataizi bu formu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor. İşte merak edenler için Leon'un son hali...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 18:06
İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu , sezonu oğlu ve sevgilisi ile birlikte 'da açtı. Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Hande Ataizi, ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon, 9 ay önce geniz eti büyümesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Ataizi, "Doktordan izin alınca 'a tatile gideceğiz" açıklamasını yapmıştı. Doktordan izin çıkar çıkmaz soluğu Bodrum'da alan anne-oğul, önceki gün Yalıkavak Miya Beach'te denize girdi. Ataizi'ye, sevgilisi Dinç Aydoğdu da eşlik etti.

İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!

, oğlu ve sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu denize girerken, Leon plajın havuzunda vakit geçirdi. 46 yaşındaki Ataizi bu formu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor.

İşte merak edenler için Hande Ataizi'nin oğlu Leon ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

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İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!

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İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!
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İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!
İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!
İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!
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