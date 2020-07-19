İşte Hande Ataizi’nin oğlu Leon’un son hali… Anne – oğul sosyal medyayı salladı!

Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu denize girerken, Leon plajın havuzunda vakit geçirdi. 46 yaşındaki Ataizi bu formu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor.

İşte merak edenler için Hande Ataizi'nin oğlu Leon ve diğer ünlü isimlerin çocukları...