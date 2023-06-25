Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:48

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! "Kıvanç'ın aynısı"

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Kurt Efe, babasına olan benzerliğiyle dikkatleri çekti.