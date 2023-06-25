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Haberler Galeri İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! "Kıvanç'ın aynısı"
Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:48

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! "Kıvanç'ın aynısı"

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Kurt Efe, babasına olan benzerliğiyle dikkatleri çekti.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! Kıvanç’ın aynısı

Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Kurt Efe altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! Kıvanç’ın aynısı

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklığı ve performansı ile övgüleri topluyor.

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İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! Kıvanç’ın aynısı

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! Kıvanç’ın aynısı

Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un altın saçlı oğlu Kurt Efe...Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi! Kıvanç’ın aynısı

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

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