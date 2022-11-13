Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 12:44

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yeni karesi ilgi odağı oldu! Kurt Efe'ye yorum yağdı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. Son olarak ünlü çiftin 7 aylık oğulları Kurt Efe Bodrum tatilinde denizle tanıştı. Kurt Efe'nin son görüntüsüne ise yorum yağdı.