İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! Hadise’nin zararı da ortaya çıktı!

Ünlü popçu Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü popçu, büyük aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.