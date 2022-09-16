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Haberler Galeri İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! Hadise'nin zararı da ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.09.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 16:08

İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! Hadise'nin zararı da ortaya çıktı!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift boşanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. İddialara göre Mehmet Dinçerler evlilik teklifi için verdiği ve büyük olay olan 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını istiyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı alması sonrasında tarafların avukatları düğün takılarını bölüşmek için bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız yapılan düğünde Hadise'ye takılan takılan listesi ortaya çıktı. Ayrıca Hadise'nin zararı da belli oldu.

İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! Hadise’nin zararı da ortaya çıktı!

Ünlü popçu Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü popçu, büyük aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! Hadise’nin zararı da ortaya çıktı!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

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İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! Hadise’nin zararı da ortaya çıktı!

Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanıyor.

İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! Hadise’nin zararı da ortaya çıktı!

Önce bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Hadise, 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü takmamaya başladı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de alyanssız görüntülendi.

İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! Hadise’nin zararı da ortaya çıktı!

Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.

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