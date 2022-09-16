Giriş Tarihi: 16.09.2022 15:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
16:08
İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! Hadise'nin zararı da ortaya çıktı!
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift boşanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. İddialara göre Mehmet Dinçerler evlilik teklifi için verdiği ve büyük olay olan 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını istiyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı alması sonrasında tarafların avukatları düğün takılarını bölüşmek için bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız yapılan düğünde Hadise'ye takılan takılan listesi ortaya çıktı. Ayrıca Hadise'nin zararı da belli oldu.