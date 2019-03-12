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İşte 'nın son hali

Hepimiz onu Türk dizilerindeki sevimli siyahi oyuncu olarak tanıdık. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Max Bendo bildiğimiz adıyla da şimdilerde çeşitli projelerde görülüyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 11:11
İşte Obayana'nın son hali

İşte Max Bendo'nun son hali!

İşte Obayana'nın son hali

En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'ndan tanıdığımız Max Bendo herkesi şaşırttı.

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İşte Obayana'nın son hali

Önce Rafi Maranga rolüyle En Son Babalar Duyar'da oyunculuğa başlayan Bendo, daha sonra Akasya Durağı'nda Dilek'in sevgilisi rolünü canlandırdı.

İşte Obayana'nın son hali

Kariyerine devam eden Kenyalı oyuncu, çeşitli projelerde yer alıyor.

İşte Obayana'nın son hali
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İşte Obayana'nın son hali
İşte Obayana'nın son hali

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