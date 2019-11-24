Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

'nın çalışkan öğrencisi Ahmet'in mezun olduktan sonra tayin olduğu bir köy vardı. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde ekranlara gelen yardıma muhtaç köye Hababam öğrencileri destekte bulunmuştu. , , Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Ahmet Sezerel gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada köyün adı da yazıyor. Peki Hababam Sınıfı'nın yardıma gittiği o köy neresiydi ve yıllar sonraki hali nasıl oldu? İşte izleyicileri bir dönem gözyaşlarına boğan o sahnenin çekildiği köy!

Giriş Tarihi: 24.11.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 11:26
İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

Uyanıyor'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandığı yardıma muhtaç köyün, şimdilerde İstanbul'un gözde ilçelerinden biri olduğu ortaya çıktı!

İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

Orası Anadolu yakasının gelişen ilçelerinden Çekmeköy!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

Başrollerinde , , Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

.

İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

"Yardıma muhtaç köy"ün şimdi yüzbinlerce nüfuslu Çekmeköy olduğu ortaya çıktı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

.

İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

İşte Çekmeköy'ün son hali!

İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!

Yeşilçam'da ve ünlü dizilerde geçen yerlerin yıllar sonraki hallerini merak ettiniz mi? İşte yıllar önce ve sonraki halleri!

BİZE ULAŞIN