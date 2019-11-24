İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!
İşte Öğretmen Ahmet'in görev yaptığı köyün yıllar sonraki hali!
Hababam Sınıfı'nın çalışkan öğrencisi Ahmet'in mezun olduktan sonra tayin olduğu bir köy vardı. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde ekranlara gelen yardıma muhtaç köye Hababam öğrencileri destekte bulunmuştu. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Ahmet Sezerel gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada köyün adı da yazıyor. Peki Hababam Sınıfı'nın yardıma gittiği o köy neresiydi ve yıllar sonraki hali nasıl oldu? İşte izleyicileri bir dönem gözyaşlarına boğan o sahnenin çekildiği köy!
Giriş Tarihi: 24.11.2019
11:02
Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
11:26
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