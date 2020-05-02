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Haberler Galeri İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!

İşte ’nda ’yi canlandıran ’nün gerçek hayattaki oğlu!

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri Güven Çelebi (Sefir) karakterini canlandıran . Başarılı oyuncu Erdal Küçükkömürcü'nün hayatı merak konusunu oldu. Evli olan usta oyuncunun Alp isminde bir oğlu var. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nda 'yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü'nün gerçek hayattaki oğlu Alp Küçükkömürcü…

Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:23
İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri Güven Çelebi (Sefir) karakterini canlandıran .

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!

Başarılı oyuncu 'nün hayatı merak konusunu oldu. Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, 1 Nisan 1958 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezundur.

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İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!

Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda göreve başladı. Daha sonra birçok üniversitede oyunculuk eğitmenliği yapmıştır. 2005 yılında Devlet Tiyatroları edebi kurulunda görev alan , çeşitli televizyon ve sinema çalışmaları da yapmakta, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde oyunculuk dersleri vermektedir.

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!

Evli olan usta oyuncunun Alp isminde bir oğlu var. İşte merak edenler için 'nda 'yi canlandıran 'nün gerçek hayattaki oğlu Alp Küçükkömürcü…

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!
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İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!
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