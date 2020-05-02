İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri Güven Çelebi (Sefir) karakterini canlandıran Erdal Küçükkömürcü. Başarılı oyuncu Erdal Küçükkömürcü'nün hayatı merak konusunu oldu. Evli olan usta oyuncunun Alp isminde bir oğlu var. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nda Sefir Güven Çelebi'yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü'nün gerçek hayattaki oğlu Alp Küçükkömürcü…