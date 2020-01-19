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  • İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

İşte ’nda ’yi canlandıran ’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri () karakterini canlandıran . Başarılı oyuncu Erdal Küçükkömürcü'nün hayatı merak konusunu oldu. Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, 1 Nisan 1958 tarihinde 'da dünyaya gelmiştir. Konservatuarı'ndan mezundur. Mezun olduktan sonra Ankara 'nda göreve başladı. Daha sonra birçok üniversitede oyunculuk eğitmenliği yapmıştır. 2005 yılında Devlet Tiyatroları edebi kurulunda görev alan Erdal Küçükkömürcü, çeşitli televizyon ve sinema çalışmaları da yapmakta, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde oyunculuk dersleri vermektedir. Evli olan usta oyuncunun Alp isminde bir oğlu var. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nda 'yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü'nün gerçek hayattaki oğlu Alp Küçükkömürcü…

Giriş Tarihi: 19.01.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 17:36
İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

, ve buluşturan dizinin yeni 5. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Sadıcına "ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz'i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

Gediz'le Sancar'ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu'nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır. Aileler de malların paylaşılması derdine düşünce işler iyice karışır.

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İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: "Bu kalın kafalı sadıçları birleştir." Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar'ın "deprem" diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır. Ancak Sancar'ın annesi Nare'yi, Nare'nin babası ise Sancar'ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare'nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

'nda 'yi canlandıran 'nün hayatını araştıranlar gerçek hayattaki oğlunu görünce çok şaşırıyor. İşte Erdal Küçükkömürcü'nün gerçek hayattaki oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?
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İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?
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