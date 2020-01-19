İşte Sefirin Kızı’nda Sefir Güven Çelebi’yi canlandıran Erdal Küçükkömürcü’nün gerçek hayattaki oğlu! Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: "Bu kalın kafalı sadıçları birleştir." Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar'ın "deprem" diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır. Ancak Sancar'ın annesi Nare'yi, Nare'nin babası ise Sancar'ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare'nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.