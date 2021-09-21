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Haberler Galeri İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ‘Sahnedeki halinden çok farklı’ Herkes onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 21.09.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 14:48

İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ‘Sahnedeki halinden çok farklı’ Herkes onu konuşuyor

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaştı. Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü sanatçı Ebru Gündeş de katılmayı ihmal etmedi. Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri de Ebru Gündeş'in paylaşımına sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in makyajsız paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 46 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz" mesajını yazdı. 'Bu kadar değişim beklemiyorduk, doğal halin sahnedeki halinden daha güzel' diyen hayranları Ebru Gündeş'in makyajsız haline tam not verdi.

İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ‘Sahnedeki halinden çok farklı’ Herkes onu konuşuyor

Instagram hesabında 6,7 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, takipçileriyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, bu kez makyajsız haliyle kameraların karşısına geçti.

İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ‘Sahnedeki halinden çok farklı’ Herkes onu konuşuyor

Şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

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İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ‘Sahnedeki halinden çok farklı’ Herkes onu konuşuyor

Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ‘Sahnedeki halinden çok farklı’ Herkes onu konuşuyor
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İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ‘Sahnedeki halinden çok farklı’ Herkes onu konuşuyor
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