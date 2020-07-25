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Haberler Galeri İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

İşte sıfır … Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti. 1 Temmuz'da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra 'dan paylaşmıştı. Sarıkaya'nın son paylaşımı ise menajeri için oldu. Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'ın doğum gününü Intagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Seranay'ın olması hayranlarının gözünden kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın sıfır fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı!

Giriş Tarihi: 25.07.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:44
İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti. 1 Temmuz'da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra 'dan paylaşmıştı. Sarıkaya'nın son paylaşımı ise menajeri için oldu. Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'ın doğum gününü Intagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Seranay'ın olması hayranlarının gözünden kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın sıfır fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı!

İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
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İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
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