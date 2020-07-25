İşte sıfır makyaj Serenay Sarıkaya… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti. 1 Temmuz'da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra Instagram'dan paylaşmıştı. Sarıkaya'nın son sosyal medya paylaşımı ise menajeri Ayşe Barım için oldu. Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'ın doğum gününü Intagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Seranay'ın makyajsız olması hayranlarının gözünden kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı!