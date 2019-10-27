İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak biliniyordu, Göksel Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Ününü "Samanyolu" (1959) filmiyle yaptı. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı. Göksel Arsoy geçtiğimiz günlerde oğlu Gökhan Arsoy ile görüntülendi. Usta oyuncu Göksel Arsoy, "Yeni jönleri nasıl buluyorsunuz" sorusuna yanıt vermek istemedi: "Kimseyi üzmemek adına bu sorulara cevap vermiyorum!" Gökhan Arsoy da babası gibi artık ekranda olmadığını belirtti. Göksel Arsoy'u görenler usta oyuncunun yaşını merak etti. İşte Yeşilçam'ın efsane ismi Göksel Arsoy ve diğer ünlü isimlerin yaşları…