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  • İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' ’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak biliniyordu, , sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için ile kamera karşısına geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "" takma adıyla bilinmektedir. Ününü "Samanyolu" (1959) filmiyle yaptı. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, , ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı. Göksel Arsoy geçtiğimiz günlerde oğlu ile görüntülendi. Usta oyuncu Göksel Arsoy, "Yeni jönleri nasıl buluyorsunuz" sorusuna yanıt vermek istemedi: "Kimseyi üzmemek adına bu sorulara cevap vermiyorum!" Gökhan Arsoy da babası gibi artık ekranda olmadığını belirtti. Göksel Arsoy'u görenler usta oyuncunun yaşını merak etti. İşte Yeşilçam'ın efsane ismi Göksel Arsoy ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 15:50
İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden , oğlu 'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; Habercilerin soruları üzerine "Ben artık ekranda yokum" diyen usta oyuncu, "Yeni jönleri nasıl buluyorsunuz" sorusuna yanıt vermek istemedi: "Kimseyi üzmemek adına bu sorulara cevap vermiyorum!" Gökhan Arsoy da babası gibi artık ekranda olmadığını belirtti. Göksel Arsoy yıllar sonra gören hayranları usta oyuncunu yaşını merak ettiler. İşte merak edenler için yıllar sonra ortaya çıkan usta oyuncu Göksel Arsoy'un ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

YONCA EVCİMİK

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İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

FATMA GİRİK

İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

İşte Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy’un son hali! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy: Artık ekranda yokum

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

19 EYLÜL 1954

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