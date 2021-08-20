İstediği forma kavuşan Pelin Karahan leopar desenli bikinisi ile yaktı geçti! Pelin Karahan’ın fit hali övgüler topladı!

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak ekranlarda boy göstere oyuncu Pelin Karahan şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan Pelin Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Pelin Karahan son olarak leopar desenli bikinisi ile verdiği pozlarla adeta büyüledi. Geçtiğimiz haftalarda koyu saçlarına veda eden Pelin Karahan yeni imajı ile hayranlarından tam not almıştı. Fit hali ile de göz kamaştıran Pelin Karahan'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Pelin Karahan'ın leopar desenli bikinisi ile çok beğenilen pozları ve güzel oyuncunun dikkat çeken Instagram halleri...