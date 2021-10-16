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Haberler Galeri İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman'ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 10:25

İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman'ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, şöhret basamaklarını İtalya'da tırmanmaya devam ediyor. Bir süredir yeni dizisi için İtalya'da kalan Can Yaman, burada gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi kısa sürdü. Evlilik teklifi ettiği, hatta ailesiyle tanıştırdığı Diletta Leotta'yı çabuk unutan Yaman'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili Yaman cephesinden açıklama gelmezken. Beklenmedik bir çıkış Diletta Leotta'dan geldi. Eski sevgilisini unutamayan İtalyan spiler, aşkını ele güne ilan etti!

İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman’ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!

Ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu.

İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman’ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!

İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.

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İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman’ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!

Can Yaman'ın ailesiyle tanıştırdığı, hatta evlilik teklifi ettiği Diletta Leotta ile ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman’ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!

Biten ilişkinin ardından flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı.

İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman’ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!

Can Yaman'ın, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle aşk yaşadığı öne sürüldü. "Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, bu pozuyla kafa karıştırdı.

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