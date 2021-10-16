İtalyan spiker Diletta Leotta eski sevgilisi Can Yaman’ı unutamadı! Diletta Leotta aşkını ele güne haykırdı!

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, şöhret basamaklarını İtalya'da tırmanmaya devam ediyor. Bir süredir yeni dizisi için İtalya'da kalan Can Yaman, burada gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi kısa sürdü. Evlilik teklifi ettiği, hatta ailesiyle tanıştırdığı Diletta Leotta'yı çabuk unutan Yaman'ın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili Yaman cephesinden açıklama gelmezken. Beklenmedik bir çıkış Diletta Leotta'dan geldi. Eski sevgilisini unutamayan İtalyan spiler, aşkını ele güne ilan etti!