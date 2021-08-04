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Haberler Galeri Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki…
Giriş Tarihi: 04.08.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 14:15

Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki…

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. 2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olmasının ardından attığı skandal tweet nedeniyle tacından olan Itır Esen, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile gündem oldu. Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! 21 yaşındaki modelin burnundaki kemik gitmiş, dudakları kalınlaşmış, saçları da gürleşmişti. Itır Esen, estetiğin dozunu fazla kaçırınca tanınmaz hale geldi. Itır Esen, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı Itır Esen…

Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki…

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen, paylaştığı son fotoğrafındaki değişimle dikkat çekti.

Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki…

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olmasının ardından attığı skandal tweet nedeniyle tacından olan Itır Esen, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile gündem oldu.

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Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki…

21 yaşındaki modelin burnundaki kemik gitmiş, dudakları kalınlaşmış, saçları da gürleşmişti.

Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki…

Itır Esen, "Takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissetmek için burnumu yaptırmak istiyorum. Ama annem izin vermiyor. Önce onu ikna etmeliyim" demişti.

Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki…

Ünlü manken, dudak dolgusu yaptırıp yaptırmadığı sorusuna, "Dolgu yaptırmadım, doğal halim. Kalem sürdüm, o yüzden bu böyle görünüyor" cevabını vermişti.

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