İyi ki varsın Başkan

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeminin ardından Külliye'de yapılan törene, ülke liderleri ve diplomatlarla birlikte ünlüler de katıldı. Törende Orhan Gencebay, Mehmet Bozdağ, Mustafa Ceceli, Metin Şentürk, Yavuz Bingöl, Esra Erol, Müge Anlı, Ümit Yılmaz, Ahmet Yenilmez, Selahattin Alpay Mustafa Sandal, Züleyha Ortak, Alişan, Ece Erken, Polat Yağcı, Berdan Mardini, Ümit Besen, Hasan Kaçan, Semih Kaplanoğlu, Serdar Gökhan, Necati Şaşmaz, Hülya Koçyiğit ve Wilma Elles de vardı. Ünlüler, törende yaşananları ve duygularını GÜNAYDIN'a anlattı...