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İyi ki varsın

Cumhurlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı olan 'ın yeminin ardından 'de yapılan törene, ülke liderleri ve diplomatlarla birlikte ünlüler de katıldı. Törende Orhan Gencebay, Mehmet Bozdağ, Mustafa Ceceli, Metin Şentürk, Yavuz Bingöl, Esra Erol, Müge Anlı, Ümit Yılmaz, Ahmet Yenilmez, Selahattin Alpay Mustafa Sandal, Züleyha Ortak, Alişan, Ece Erken, Polat Yağcı, Berdan Mardini, Ümit Besen, Hasan Kaçan, Semih Kaplanoğlu, Serdar Gökhan, Necati Şaşmaz, Hülya Koçyiğit ve Wilma Elles de vardı. Ünlüler, törende yaşananları ve duygularını GÜNAYDIN'a anlattı...

Giriş Tarihi: 11.07.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 09:47
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İyi ki varsın
İyi ki varsın Başkan

GURUR GÜNÜ
'de düzenlenen törene Esra Erol ile Bekir Hazar da katıldı. İkili, görkemli töreni gururla izledi.

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İyi ki varsın
İyi ki varsın Başkan

KUTLU OLSUN
Erdoğan'ı kutlayanlar arasında Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl de vardı. Sevim Emre, "Türkiye hedeflerine sizin sayenizde ulaşacak. Yeni göreviniz sevgiyle, saygıyla kutlu olsun" dedi.

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İyi ki varsın
İyi ki varsın Başkan

GÜZEL TÖRENDİ
Davetliler arasında yer alan Mustafa Sandal, "Çok güzel bir törendi. Yeni sistem vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

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İyi ki varsın
İyi ki varsın Başkan

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM
Yapımcı Polat Yağcı, tören sonrası hislerini şöyle anlattı: "Biz hep inandık, hayırlısı için dua ettik, çalıştık. İlk gün neyse duamız, bugün de o. Çok şükür bugün hep birlikte bu tarihi ana tanıklık ettik. Daha güçlü bir Türkiye için ilk büyük adımı attık. İyi ki varsın ! Allah seni bu milletin başından eksik etmesin."

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İyi ki varsın
İyi ki varsın Başkan

HAYIRLI OLSUN
'de düzenlenen törene katılan ve davetlilerden büyük ilgi gören Hülya Koçyiğit, yeni sistemin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi, Erdoğan'ı kutladı. "Çok muhteşem bir törendi. Tarihi bir geceydi. Törene Selim Bey'le (Soydan) katıldık. Orada olmaktan gurur duydum. Başkan'ımız herkesi kucaklayan çok güzel bir konuşma yaptı. Muazzam bir kalabalık vardı. Ülke liderleri, diplomatlar, işadamları, sporcular, sanatçılar, şehit aileleri oradaydı. Tren kazası nedeniyle gösteri yapılmadı."

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İyi ki varsın
İyi ki varsın Başkan

TARİH YAZILDI
Töreni yapımcı Cengiz Erdem ile birlikte izleyen Ece Erken, "Tarihi bir güne tanıklık ettik. Tarih yeniden yazıldı" dedi.

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İyi ki varsın
İyi ki varsın Başkan

ORADAYDIK
Davette iki yönetmen Semih Kaplanoğlu ile Mesut Uçakan da vardı.

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