TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM

Yapımcı Polat Yağcı, tören sonrası hislerini şöyle anlattı: "Biz hep inandık, hayırlısı için dua ettik, çalıştık. İlk gün neyse duamız, bugün de o. Çok şükür bugün hep birlikte bu tarihi ana tanıklık ettik. Daha güçlü bir Türkiye için ilk büyük adımı attık. İyi ki varsın Başkan! Allah seni bu milletin başından eksik etmesin."