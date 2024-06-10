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Haberler Galeri İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:44

İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!

Yeni seçilen CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın seçim sonrası ilk icraatı belediye tiyatrosunu kapatmak olmuştu. Sanatını bırakmak zorunda kalan oyuncuların dramını GÜNAYDIN haber yapmıştı. O oyunculardan biri olan Hacer Öner, yaşadıklarını anlattı: "Benim de yerim değişti. Belediyeye gelenleri karşılamamı istediler. 'Fiziksel açıdan bu işe uygunsun, gösterişlisin' diyerek beni kapının girişine koydular."

Tuba KALÇIK
İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!

Tarsus Belediye Tiyatrosu oyuncusu Hacer Öner, CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın mobbingine maruz kaldığını, ruhsal-fiziksel açıdan zarar gördüğünü açıkladı: "7 kişilik tiyatro ekibi dağıtıldı. Ben belediyenin karşılama bölümüne gönderildim, arkadaşım hayvan barınağına... Boltaç 'Siz amatör tiyatrocusunuz, gündüz belirlenen birimlerde çalışın, ek olarak tiyatro yapın' dedi. Çöküntü yaşadım, hastalandım, rapor aldım ama kabul etmediler"

İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!

Tarsus Belediye Tiyatrosu'nda neler yaşanıyor?
2019 Kasım ayında kuruldu tiyatromuz. Pandemi sürecine denk gelmesine rağmen biz koşulları zorlayarak faaliyetlerimizi devam ettirdik. Tiyatromuz 2 çocuk, 3 yetişkin oyunu çıkardı. Çocuklarıma ücretsiz drama dersleri, konservatuvara hazırlık kursları verdik. Çeşitli festivallere katıldık, ödüller aldık. Kukla festivali bile düzenledik. Ve bunların hepsini 7 kişilik ekiple yaptık.

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İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!

Halkımızdan büyük bir ilgi ve sevgi gördük. Her şey çok güzel giderken son yerel seçimlerde CHP başka aday gösterdi ve Tarsus Belediye Başkanı değişti. Biz de yeni belediye başkanına çalışmalarımızı aksatmamak adına haber gönderdik. 1 Nisan'dan itibaren bize mobbing yapılmaya başlandı.

İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!

Kısa bir süre sonra da tiyatro müdürlüğü kapatılacak diye duyumlar almaya başladık. Genel Sanat Yönetmenimiz Murat Çapar, başkan yardımcısıyla görüştü. Çapar, tiyatromuza dair planlarımızı paylaştı ancak başkan yardımcısı tasarruf tedbirleri altında tiyatro müdürlüğünün kapatılacağını belirtmiş. Zaten kısa bir süre sonra tiyatroda odalar boşaltıldı. Tiyatroya ait demirbaşlar kültür müdürlüğüne geçirilmeye başlandı. Zaten görüşmeden üç-dört gün sonra 7 kişilik ekibimiz insan kaynakları tarafından aranıldı ve başka yerlere dağıtıldık...

İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!

KADINLIK GURURUM KIRILDI

Seyirci nasıl tepki gösterdi yaşananlara?
Belediye resmi Instagram hesabını hemen kapattı. Tepki geleceğinin farkındaydılar bence. Seyircilerimiz de belediyenin resmi hesaplarına yorumlar yazmaya başladı. Ve bu yorumlar çığ gibi büyüdü. Belediye de bunun önünü almak için tiyatro ekibiyle görüşmek istedi. Biz de belediye başkanı ve ekibiyle görüştük. 1 saat sürdü toplantımız.

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