Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
07:44
İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!
Yeni seçilen CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın seçim sonrası ilk icraatı belediye tiyatrosunu kapatmak olmuştu. Sanatını bırakmak zorunda kalan oyuncuların dramını GÜNAYDIN haber yapmıştı. O oyunculardan biri olan Hacer Öner, yaşadıklarını anlattı: "Benim de yerim değişti. Belediyeye gelenleri karşılamamı istediler. 'Fiziksel açıdan bu işe uygunsun, gösterişlisin' diyerek beni kapının girişine koydular."