İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!

KADINLIK GURURUM KIRILDI



Seyirci nasıl tepki gösterdi yaşananlara?

Belediye resmi Instagram hesabını hemen kapattı. Tepki geleceğinin farkındaydılar bence. Seyircilerimiz de belediyenin resmi hesaplarına yorumlar yazmaya başladı. Ve bu yorumlar çığ gibi büyüdü. Belediye de bunun önünü almak için tiyatro ekibiyle görüşmek istedi. Biz de belediye başkanı ve ekibiyle görüştük. 1 saat sürdü toplantımız.