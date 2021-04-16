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Haberler Galeri Janset Paçal’ın yıllar içindeki değişimi şoke etti! Sosyal medyada ‘Yıllar Janset’e de acımadı’ yorumları yapıldı!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 08:35

’ın yıllar içindeki değişimi şoke etti! Sosyal medyada ‘Yıllar Janset’e de acımadı’ yorumları yapıldı!

90'lı yılların en sevilen isimlerinden biri olan değişimiyle herkesi şaşırttı. 1996 yılında 'de yayınlanan 'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan Janset, kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen ve dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak olmayı tercih ediyor. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Janset Paçal'ın ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri...

Janset Paçal’ın yıllar içindeki değişimi şoke etti! Sosyal medyada ‘Yıllar Janset’e de acımadı’ yorumları yapıldı!

90'lı yılların en sevilen isimlerinden biri olan değişimiyle herkesi şaşırttı. 1996 yılında 'de yayınlanan 'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan Janset, kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

Janset Paçal’ın yıllar içindeki değişimi şoke etti! Sosyal medyada ‘Yıllar Janset’e de acımadı’ yorumları yapıldı!

Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan ''ı özellikle çok sevilen ve dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak olmayı tercih ediyor.

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Janset Paçal’ın yıllar içindeki değişimi şoke etti! Sosyal medyada ‘Yıllar Janset’e de acımadı’ yorumları yapıldı!

Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Janset Paçal’ın yıllar içindeki değişimi şoke etti! Sosyal medyada ‘Yıllar Janset’e de acımadı’ yorumları yapıldı!

İşte 'ın ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri...

Janset Paçal’ın yıllar içindeki değişimi şoke etti! Sosyal medyada ‘Yıllar Janset’e de acımadı’ yorumları yapıldı!
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