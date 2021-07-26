Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel bikinili pozlar! Jennifer Lopez 17 yıl sonra barıştığı Ben Affleck ile aşka geldi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel pozlar geldi. 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden barışan Jennifer Lopez tekne tatiline çıktığı sevgilisi ile aşka geldi. 52 yaşına basan Jennifer Lopez dudak dudağa pozunu paylaştığı sevgilisi Ben Affleck,ile düşman çatlattı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Jennifer Lopez bikinisi ile pozlar verdiği videosunu da hayranlarının beğenisine sundu. Jennifer Lopez'in bikinili pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken şarkıcıya "Kim der ki 52 yaşında" yorumları yapıldı... İşte Jennifer Lopez'in bikinili pozları ve sevgilisi Ben Affleck ile aşk pozu...