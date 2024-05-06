Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...

YOLCU DOKTOR MÜDALE EDİNCE UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Bu sırada eşi ve çocuklarıyla birlikte uçakta yolculuk yapan Operatör Doktor Coşkun Aykul kendisini tanıtarak yardımcı olabileceğini söyledi. İş kadının yanına giden doktor yaptığı muayenede EKG çeken ve hayati fonksiyonlarını değerlendirdi. Yapılan tetkikler sonrası İpek Cankat'ın panik atak geçirdiğini tespit etti.