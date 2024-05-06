Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:06
Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...
Bayram tatili için İstanbul'dan İspanya'ya giden jet sosyetenin tanınan ismi ve İstanbul Modern İş Geliştirme Direktörü İpek Cankat 13 Nisan'da dönüş sırasında uçakta fenalaştı. Kalp krizi geçirme şüphesi olduğu düşünülen İpek Cankat'a müdahale amacıyla hostesler yolcular arasında doktor bulunup bulunmadığını araştırdı. Bu sırada ailesiyle birlikte tatilden dönen Dr. Coşkun Aykul kendisini tanıtarak hastaya müdahalede bulundu. Hastanın kalp krizi yerine panik atak geçirdiğini tespit eden doktor iş kadınına sakinleştirici yaparak uçağın Türkiye yoluna devam etmesini sağladı.