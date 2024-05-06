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Haberler Galeri Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:06

Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...

Bayram tatili için İstanbul'dan İspanya'ya giden jet sosyetenin tanınan ismi ve İstanbul Modern İş Geliştirme Direktörü İpek Cankat 13 Nisan'da dönüş sırasında uçakta fenalaştı. Kalp krizi geçirme şüphesi olduğu düşünülen İpek Cankat'a müdahale amacıyla hostesler yolcular arasında doktor bulunup bulunmadığını araştırdı. Bu sırada ailesiyle birlikte tatilden dönen Dr. Coşkun Aykul kendisini tanıtarak hastaya müdahalede bulundu. Hastanın kalp krizi yerine panik atak geçirdiğini tespit eden doktor iş kadınına sakinleştirici yaparak uçağın Türkiye yoluna devam etmesini sağladı.

ATAKAN IRMAK
Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...

İstanbul'dan İspanya'ya bayram tatili için giden jet sosyetenin tanınan ismi ve İstanbul Modern'in direktörü İpek Cankat dönüş sırasında uçakta fenalaştı. Kalp krizi geçirme şüphesi olduğu düşünülen İpek Cankat'a müdahale amacıyla hostesler yolcular arasında doktor bulunup bulunmadığını araştırdı. Olay 13 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi. İspanya'nın Barcelona kentinden sabah 07:50'de kalkan Türk Hava Yolları Uçağı İstanbul'a inmek için hareket etti.

Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...

İŞ KADINI HAVADA RAHATSIZLANDI
Uçakta bulunan yolcular arasında jet sosyete olarak bilinen İstanbul Modern'in direktörü İpek Cankat'ta bulunuyordu. Uçağın İtalya'nın Sicilya kenti üzerinde bulunduğu sırada iş kadını İpek Cankat iddiaya göre rahatsızlık geçirmeye başladı.

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Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...

Havada nefes darlığı ve sol kolda uyuşma hisseden İpek Cankat yaşadığı durumu uçakta bulunan hosteslere bildirdi. İş kadının kalp krizi geçiriyor olma ihtimali üzerine hostesler uçakta yolculuk yapan doktor bulunup bulunmadığını öğrenmek için anons geçti.

Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...

YOLCU DOKTOR MÜDALE EDİNCE UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
Bu sırada eşi ve çocuklarıyla birlikte uçakta yolculuk yapan Operatör Doktor Coşkun Aykul kendisini tanıtarak yardımcı olabileceğini söyledi. İş kadının yanına giden doktor yaptığı muayenede EKG çeken ve hayati fonksiyonlarını değerlendirdi. Yapılan tetkikler sonrası İpek Cankat'ın panik atak geçirdiğini tespit etti.

Jet sosyete havada panik atak geçirdi! İstanbul Modern Direktörü İpek Cankat uçakta fenalaştı...

Uçağı indirecek bir durumun olmadığını yetkililere bildiren Aykul, uçakta bulunan sağlık çantasındaki 'Diazem' isimli sakinleştiriciyi iş kadınına yaparak panik atağı bastırıp uçağın acil iniş yapmadan İstanbul'a dönmesini sağladı.

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