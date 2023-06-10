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Haberler Galeri Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 23:50

Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi!

ABD'li oyuncu Johnny Depp ile rock müzik sanatçıları Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu İstanbullu hayranlarıyla buluştu. İşte Johnny Depp'in İstanbul'da merakla beklenen o konserinden kareler!

AA
Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi!

Grubun dünya turnesi kapsamında Life Park İstanbul'da verdiği konser öncesinde, Türk rock müziğinin önemli seslerinden Ogün Şanlısoy da sahne aldı.

Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi!

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Rock müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

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Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi!

Hollywood Vampires grubu, 2015 yılında, 1970'lerde ölen rock yıldızlarının müziğini onurlandırmak için Alice Cooper, Johnny Depp ve Joe Perry tarafından kuruldu.

Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi! | Video

Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi!

Neo Events ve Stellar organizasyonuyla Türkiye'ye gelen grupta, Johnny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritim ve klavyede yer alıyor.

Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi!

GELİRİNİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAKLAR

Kendi adlarını taşıyan albümün yanı sıra "Rise", "Candy From Strangers" ve "Live in Rio" gibi albümlere de imza atan grup, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.

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