Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu hakkında, "Benim partnerim, arkadaşım, destekçim. Kalp emojisi koyacak tabi. Seni seviyorum da yazabilirim yani. Bunda bir şey yok. 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Hem insanlığını hem de oyunculuğunu çok seviyorum. Kaan benim için çok değerli…" ifadelerini kullandı.