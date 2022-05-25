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Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti
Giriş Tarihi: 25.05.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 15:17

Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle son günlerde adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan, ancak bu ilişkisi kısa süren Pınar Deniz; Aşk 101'de de birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile uzun süredir yakıştırılıyor. Peki Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu aşk mı yaşıyor? Pınar Deniz, son olarak yakışıklı partnerinin fotoğrafının altına kalp emojisi koymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

Şimdiler "Yargı" dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Deniz, her açıklamasıyla ve paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

Rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu, Cannes Film Festivali'ne giden güzel oyuncunun fotoğrafının altına kalp emojisi koydu. Peki iki ünlü oyuncu aşk mı yaşıyor? Pınar Deniz gerçeği açıkladı.

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Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu hakkında, "Benim partnerim, arkadaşım, destekçim. Kalp emojisi koyacak tabi. Seni seviyorum da yazabilirim yani. Bunda bir şey yok. 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Hem insanlığını hem de oyunculuğunu çok seviyorum. Kaan benim için çok değerli…" ifadelerini kullandı.

Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde görüntülenmişti. "Sadece arkadaşız" diyen güzel oyuncu magazin muhabirlerinin "şimdilik" sözleri sonrası kahkahayı patlattı.

Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

Kaan Urgancıoğlu hakkında söyledikleriyle hayranlarını heyecanlandıran Pınar Deniz'in sözleri "Yeni aşka yeşil ışık mı yaktı?" sorularını aıllara getirdi. İkilinin hayranları "Pınar, ilk adımı Kaan'dan bekliyor" yorumlarında bulundu.

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