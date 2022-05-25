Kaan Urgancıoğlu ile aşk mı yaşıyor? Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz gerçeği itiraf etti

Giriş Tarihi: 25.05.2022 15:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
15:17
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle son günlerde adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan, ancak bu ilişkisi kısa süren Pınar Deniz; Aşk 101'de de birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile uzun süredir yakıştırılıyor. Peki Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu aşk mı yaşıyor? Pınar Deniz, son olarak yakışıklı partnerinin fotoğrafının altına kalp emojisi koymasına ilişkin açıklamada bulundu.