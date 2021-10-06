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Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:41

Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Yargı'nın Savcı IlgazKaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!

Son dönemde yer aldığı Aşk 101 ve Yargı dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı. Aşk 101'in yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi...

Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!

Son dönemde yer aldığı Aşk 101 ve Yargı dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

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Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!

Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı. Geçmişte aynı dizide yer aldıkları ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapıldı.

Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!

İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Kaan Urgancıoğlu kardeşi ile aynı dizideymiş... Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği dikkat çekti!
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