Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti

"Bir çılgınlık yaptık"

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde evlenen oyuncu, "Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikah oldu. "Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?" dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı" dedi.