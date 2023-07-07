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Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:25

Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da sessiz sedasız evlenmişti. Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı!

Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki Savgı Ilgaz rolüyle son dönemde dikkat çekiyor.

Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti

'Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk aşk yaşadığı Burcu Denizer ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

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Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti

Urgancıoğlu, nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla paylaşmıştı.

Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti

"Bir çılgınlık yaptık"

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde evlenen oyuncu, "Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikah oldu. "Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?" dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı" dedi.

Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti

"Hazır yanımızda takım elbise var" diyerek..."

Yunanistan'daki Türk Konsolosluğu'nda evlenen oyuncu, "Neden yurt dışında evlendiniz?" sorusuna, "Aslında oraya başka bir arkadaşımızın düğünü için gitmiştik. "Hazır yanımızda takım elbise var" diyerek, böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta" yanıtını verdi.

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