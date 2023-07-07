Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:22
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
09:25
Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı! Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da sessiz sedasız evlenmişti. Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın sebebini açıkladı!