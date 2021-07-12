Giriş Tarihi: 12.07.2021 06:45Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 06:52
Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!
Ünlü popçu Hadise ile ayrılığıdan 25 gün sonra Kaan Yıldırım'ın adı manken Çağla Şıkel ile anılmış, bu aşk magazin gündemine damga vurmuştu. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in Çeşme'de birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti, çiftten ilk görüntüler de gelmişti. Hadise'nin de adeta misilleme yapar gibi Mehmet Dinçerler ile ilişkiye başlamasıyla gözler taraflara çevrilmişti. Sessizliğini ilk bozan ünlü manken Çağla Şıkel oldu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şıkel, iddialar hakkında çok net konuştu.