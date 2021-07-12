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Haberler Galeri Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!
Giriş Tarihi: 12.07.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 06:52

Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!

Ünlü popçu Hadise ile ayrılığıdan 25 gün sonra Kaan Yıldırım'ın adı manken Çağla Şıkel ile anılmış, bu aşk magazin gündemine damga vurmuştu. 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in Çeşme'de birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti, çiftten ilk görüntüler de gelmişti. Hadise'nin de adeta misilleme yapar gibi Mehmet Dinçerler ile ilişkiye başlamasıyla gözler taraflara çevrilmişti. Sessizliğini ilk bozan ünlü manken Çağla Şıkel oldu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şıkel, iddialar hakkında çok net konuştu.

Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!

Geçtiğimiz ay Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!

İkili, Alaçatı'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüldü. Çiftin dün de Urla'da baş başa yemek yediği anlar ortaya çıktı.

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Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!

"AŞK OLURSA SÖYLERİM"

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında Çağla Şıkel, suskunluğunu bozdu.

Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!

'Aşk' haberlerini yalanlayan ünlü manken, sosyal medya hesabından kısa ve net bir açıklama yaptı. Şıkel, "Hayatımda biri olursa size söylerim." mesajını paylaştı.

Kaan Yıldırım ile adı anılan Çağla Şıkel'den beklenen açıklama geldi! Suskunluğunu bozan Çağla Şıkel çok net konuştu!

AYDIN GÜRHAN İLE ANILMIŞTI

Çağla Şıkel'in adı geçtiğimiz yıl da Aydın Gürhan ile aşk dedikodularına karışmıştı.

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