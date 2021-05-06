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Haberler Galeri Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 09:30

'a flaş sorusu! ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...

ile arasındaki ilişkinin, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle zarar gördüğü iddia edilmişti. , 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a kendisini aldattığını iddia ederek dava açmış; aldattığı kadınlar arasında 'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası magazin gündemi çalkalanmış, Kaan Yıldırım'ın başta şarkıcı sevgilisine destek çıktığı ancak daha sonra ayrıldıkları dedikoduları yayılmıştı. Yaşananların ardından Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna bakın nasıl tepki verdi...

Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...

ile arasındaki ilişkinin, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle zarar gördüğü iddia edilmişti.

Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...

, geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaları yalanlamıştı. da sevgilisine yaptığı paylaşımla destek vermişti.

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Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...

KAAN SUS PUS!

Etiler'de görüntülenen , gazetecilerin yaşanan olaylarla ilgili sorularına sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, "İlişkiniz devam ediyor mu, nasıl gidiyor?" sorusu üzerine hızla aracına binerek gözlerden kayboldu.

Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...

HADİSE'DEN FLAŞ HAMLE

hakkında çıkan iddialar yüzünden ilişkilerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ünlü çiftin, yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. İkili, çıkan haberlerin ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamıştı.

Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...

Daha önce 12 milyondan fazla takipçisi bulunan hesabından kimseyi takip etmeyen şarkıcı, bu hamlesiyle " kural bozdu!" dedirtmiş ve 'ayrılık' iddialarını yalanlamıştı.

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