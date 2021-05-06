HaberlerGaleriKaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:20Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 09:30
Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...
Hadise ile Kaan Yıldırım arasındaki ilişkinin, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle zarar gördüğü iddia edilmişti. Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a kendisini aldattığını iddia ederek dava açmış; aldattığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası magazin gündemi çalkalanmış, Kaan Yıldırım'ın başta şarkıcı sevgilisine destek çıktığı ancak daha sonra ayrıldıkları dedikoduları yayılmıştı. Yaşananların ardından Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna bakın nasıl tepki verdi...