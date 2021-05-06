Kaan Yıldırım'a flaş Hadise sorusu! Hadise ile ilişkisi devam edip etmediği sorulan Kaan Yıldırım verdiği tepkiyle olay oldu...

KAAN SUS PUS!

Etiler'de görüntülenen Kaan Yıldırım, gazetecilerin yaşanan olaylarla ilgili sorularına sessiz kaldı. Ünlü oyuncu, "İlişkiniz devam ediyor mu, nasıl gidiyor?" sorusu üzerine hızla aracına binerek gözlerden kayboldu.