Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:15
"Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin" Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!
'Kalbimin Tek Sahibi' şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan İrem Derici, zamanla yükselerek bugünlere kadar geldi. İşindeki başarısıyla her defasında çok konuşulan Derici, bu sefer yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Her defasında 'aşka küsen' güzel şarkıcının yeni bir ilişkiye başlaması iyi dileklerle birlikte eleştirileri de beraberinde getirdi. İşte başarılı popçunun yeni 'gözde' sevgilisi!