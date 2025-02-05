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Haberler Galeri "Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin" Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:15

"Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin" Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!

'Kalbimin Tek Sahibi' şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan İrem Derici, zamanla yükselerek bugünlere kadar geldi. İşindeki başarısıyla her defasında çok konuşulan Derici, bu sefer yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Her defasında 'aşka küsen' güzel şarkıcının yeni bir ilişkiye başlaması iyi dileklerle birlikte eleştirileri de beraberinde getirdi. İşte başarılı popçunun yeni 'gözde' sevgilisi!

Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!

'Kalbimin Tek Sahibi' 'Sevgi Olsun Taştan Olsun' 'Değmezsin Ağlamaya' şarkılarıyla sektöre damga vuran ve müzikteki başarısıyla dikkatleri çeken İrem Derici, magazine bomba gibi düştü.

Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!

Yaşadığı ilişkilerle dillerden düşmeyen Derici, son ilişkisinin ardından 'Kimse için üzülemem' diyerek hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Adeta nazarlara gelen popçu bir türlü aradığı sonsuz aşkı bulamıyordu.

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Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!

Ancak İrem Derici'ye 2025 yılı uğurlu gelmiş olacak ki, başarılı şarkıcı tekrardan aşkı buldu. Yeni ilişkisini sosyal medya hesabında duyuran İrem Derici kısa sürede ses getirdi.

Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!

"YENİ İLİŞKİN HAYIRLI OLSUN"

Prodüktör Melih Kunukcu ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici, Instagram hesabında yeni pozlar yayınladı.

Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin Şarkıcı İrem Derici ilişkisini cümle aleme duyurdu!

"KAÇ KİŞİYİ DAHA SONMUŞ GİBİ SEVECEKSİN"

Başarılı şarkıcıya kısa sürede birçok tebrik mesajı yağsada aynı zamanda "Kaç kişiyi daha sonmuş gibi seveceksin" şeklinde eleştiri mesajları da yazıldı.

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