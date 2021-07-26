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Haberler Galeri Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 26.07.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 15:03

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, yaz sezonunda "Aşkın Tarifi" dizisiyle tekrar ekranlara döndü. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde partneri ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Canlı yayındaki samimi halleri olay yaratan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Yaşananların ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrilmişti ki, flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülen Atagül'ün, bomba bir istekte bulunduğu konuşuluyor...

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, yaz sezonunda "Aşkın Tarifi" dizisiyle tekrar ekranlara döndü. Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde partneri ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı.

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Ancak canlı yayındaki samimi halleri olay yaratan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, bir anda sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.

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Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Sosyal medyada tartışma yaratan videonun ardından Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün hayranları, "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin" diyerek tepki gösterdi.

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ise gelen tepkilerin ardından katıldığı bir törenden sonra "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." açıklamasında bulundu.

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti iddiası! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Bu olayın yankıları henüz dinmişken, şimdi de Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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