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Haberler Galeri Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül'den gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna esprili cevap!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 19:19

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül'den gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna esprili cevap!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Geçen yıl yer aldığı dizide 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, rahatsızlığını atlatır atlatmaz eşi Kadir Doğulu ile tatile çıktı. Geçtiğimiz hafta Seyşeller tatilinden dönen çift, bir mekan çıkışında görüntülendi. Birlikte yeni bir projede yer alacak Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna Atagül, '8 yıldır birlikteyiz' diyerek gazetecilerin sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi. İşte ayrıntılar!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül’den gazetecilerin ’Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?’ sorusuna esprili cevap!

'Geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle bir dönem rahatsızlanan Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta eşi Kadir Doğulu ile birlikte Seyşeller tatiline gitti.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül’den gazetecilerin ’Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?’ sorusuna esprili cevap!

8 yıl aradan sonra ilk defa birlikte bir projeye 'evet' diyen ünlü çift, bir mekan çıkışında görüntülendi.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül’den gazetecilerin ’Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?’ sorusuna esprili cevap!

Mekan çıkışında görüntülenen çift, gazetecilerin birlikte yer alacakları proje ile ilgili sorularını yanıtladı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül’den gazetecilerin ’Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?’ sorusuna esprili cevap!

Proje ile ilgili ser verip sır vermeyen ikili, sorulara cevap verirken ilginç bir an da yaşandı.

Neslihan Atagül'den gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna esprili cevap! | Video

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül’den gazetecilerin ’Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?’ sorusuna esprili cevap!

Gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna Atagül, '8 yıldır birlikteyiz' diyerek gazetecilerin sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi.

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