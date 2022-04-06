Giriş Tarihi: 06.04.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 19:19

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül aynı projede yer alacak! Neslihan Atagül'den gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna esprili cevap!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Geçen yıl yer aldığı dizide 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, rahatsızlığını atlatır atlatmaz eşi Kadir Doğulu ile tatile çıktı. Geçtiğimiz hafta Seyşeller tatilinden dönen çift, bir mekan çıkışında görüntülendi. Birlikte yeni bir projede yer alacak Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin 'Kadir Doğulu nasıl bir partnerdir?' sorusuna Atagül, '8 yıldır birlikteyiz' diyerek gazetecilerin sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi. İşte ayrıntılar!