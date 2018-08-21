Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün 26'ncı yaş gününe özel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu Temmuz 2016'da evlenmişti. Neslihan Atagül verdiği bir röportajda ''Kadir bana, dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettiriyor. Evliliğimin tadını çıkarıyorum'' demişti. YEMEK ISMARLADILAR Öte yandan Arabistan'daki hayranları, 26 yaşına basan oyuncuya büyük bir jest yaptı. Kamboçya'da sefalet içinde yaşayan çocuklara Neslihan Atagül adına yemek ve dondurma ısmarladılar. Neslihan Atagül çok duygulandı.