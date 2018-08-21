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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün 26'ncı yaş gününe özel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 21.08.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 14:29
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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı
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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı

ile Temmuz 2016'da evlenmişti.

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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı

verdiği bir röportajda ''Kadir bana, dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettiriyor. Evliliğimin tadını çıkarıyorum'' demişti.

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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı

YEMEK ISMARLADILAR
Öte yandan Arabistan'daki hayranları, 26 yaşına basan oyuncuya büyük bir jest yaptı. Kamboçya'da sefalet içinde yaşayan çocuklara adına yemek ve dondurma ısmarladılar. Neslihan Atagül çok duygulandı.

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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı
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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı
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'dan eşi 'e romantik doğum günü mesajı
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı
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