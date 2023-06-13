Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 14:21

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutluluk pozu geldi!

Magazin dünyasının gözde çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından dedikodulara kulak tıkamıştı. Ünlü çift, yaşanan skandalın ardından birlikte rol alacağı reklam için talep ettikleri ücreti de 10 milyon TL'ye çıkarmıştı. Tüm dedikodulara rağmen evliliklerinde devam kararı veren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, gözünü Kıbrıs'a dikti. Şimdilerde Yavru Vatan'da olan ünlü çift, yatırımlık villa almak için kolları sıvadı. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu günler sonra yan yana poz vererek mutluluklarını gösterdi. İşte tüm detaylar…