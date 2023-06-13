Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutluluk pozu geldi!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 14:21

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutluluk pozu geldi!

Magazin dünyasının gözde çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından dedikodulara kulak tıkamıştı. Ünlü çift, yaşanan skandalın ardından birlikte rol alacağı reklam için talep ettikleri ücreti de 10 milyon TL'ye çıkarmıştı. Tüm dedikodulara rağmen evliliklerinde devam kararı veren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, gözünü Kıbrıs'a dikti. Şimdilerde Yavru Vatan'da olan ünlü çift, yatırımlık villa almak için kolları sıvadı. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu günler sonra yan yana poz vererek mutluluklarını gösterdi. İşte tüm detaylar…

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutluluk pozu geldi!

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsemedi. "Evliliğe devam" dedi. Şimdi de eşiyle yeni yatırım işine girişti. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi. Ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi. Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutluluk pozu geldi!

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından gündemin en tepesine yerleşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kim ne derse desin evliliklerini devam ettirme kararı almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutluluk pozu geldi!

Güzel oyuncu, ihanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıktı.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutluluk pozu geldi!

Şimdilerde ise Kıbrıs'ta olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yatırım için kolları sıvamıştı.

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutluluk pozu geldi!

İstanbul'un yanı sıra Ege'de de bir köy evleri olan ünlü çift, Girne'den villa bakmıştı.

SON DAKİKA