Giriş Tarihi: 08.07.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 21:27

Kadir Doğulu’nun ihaneti sonrası boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül’den iddiaları yalanlayan aşk pozları!

İki ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında evlendi. Mutlu evliliklerini sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazinde sıkça yer aldı. Çeşme'de çekilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla ünlü çiftin boşanacağı da iddia edildi. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çiftten yeni pozlar geldi. Neslihan Atagül ayrılık iddialarına kendi kişisel hesabından nispet yapar gibi paylaşımlarda bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün o dikkat çeken paylaşımı!