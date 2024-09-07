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Haberler Galeri Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samt'i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!
Giriş Tarihi: 07.09.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 07:36

Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samt'i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i aradan geçen 47 yılda sizce nasıl değişti? Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasının kült filmlerinden. Televizyonlarda Yeşilçam rüzgarlarının estiği şu günlerde Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın gündemine oturdu. Defalarca izlesek bile bıkmadağımız filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci. 51 yaşındaki güzel oyuncu Elif İnci üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali…

Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samt’i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!

Herkes erkek sanıyordu... Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samt’i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden.

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Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samt’i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı.

Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samt’i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!

Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.

Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samt’i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!

Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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