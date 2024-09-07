Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samt’i hatırladınız mı? Selvi Boylum Al Yazmalım’ın minik yıldızı meğer şimdilerin sevilen oyuncusuymuş!

Giriş Tarihi: 07.09.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
07:36
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i aradan geçen 47 yılda sizce nasıl değişti? Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasının kült filmlerinden. Televizyonlarda Yeşilçam rüzgarlarının estiği şu günlerde Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın gündemine oturdu. Defalarca izlesek bile bıkmadağımız filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci. 51 yaşındaki güzel oyuncu Elif İnci üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali…