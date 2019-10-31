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  • Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!

hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan , hesabı açtı. 70 yaşındaki usta ismin ilk paylaşımı sevgilisiyle birlikte oldu. Yeşilçam'ın efsane isimi Kadir İnanır, teknoloji çağına daha fazla direnemedi. Usta isim çoğu meslektaşı gibi Instagram hesabı açtı. Kadir İnanır, sosyal medyaya giriş yaptığını çektiği videoyla ve "Tek resmî hesabımdan herkese merhaba. Bundan sonra sizlerle burada bulaşacağız, konuşacağız. Herkese sevgiler" notuyla duyurdu. Kadir İnanır'ın birkaç gün önce açtığı hesabı ise kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaştı. 70 yaşındaki usta oyuncu ilk paylaşımını uzun süredir birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle yaptı. Instagram takipçileri usta ismin paylaşımına "Sosyal medya romantiği" yorumunu yaptılar.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 14:54
Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!

Türk Sinemasının yakışıklı jönü , çağa ayak uydurdu. 70 yaşındaki usta oyuncu hesabı açıp, sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı. Sosyal medyaya adımını atan 70 yaşındaki usta oyuncu ilk paylaşımını uzun süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi ile yaptı. Sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş poz veren takipçiler, hem şaşkınlık yaşadı hem de usta isme övgü yağdırdı. "Sosyal medyada ben de varım" diyen İnanır, ilk paylaşımını aşkıyla yapıp romantikliğini konuşturdu İşte Kadir İnanır ve diğer ünlü isimlerin sevgili ve eşleri…

Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!

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Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!
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Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!
Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!
Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!

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Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!
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