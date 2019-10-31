Kadir İnanır Instagram hesabı açtı! Kadir İnanır’ın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Kadir İnanır, Instagram hesabı açtı. 70 yaşındaki usta ismin ilk paylaşımı sevgilisiyle birlikte oldu. Yeşilçam'ın efsane isimi Kadir İnanır, teknoloji çağına daha fazla direnemedi. Usta isim çoğu meslektaşı gibi Instagram hesabı açtı. Kadir İnanır, sosyal medyaya giriş yaptığını çektiği videoyla ve "Tek resmî sosyal medya hesabımdan herkese merhaba. Bundan sonra sizlerle burada bulaşacağız, konuşacağız. Herkese sevgiler" notuyla duyurdu. Kadir İnanır'ın birkaç gün önce açtığı hesabı ise kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaştı. 70 yaşındaki usta oyuncu ilk paylaşımını uzun süredir birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle yaptı. Instagram takipçileri usta ismin paylaşımına "Sosyal medya romantiği" yorumunu yaptılar.