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Haberler Galeri Kağıt Ev dizisi konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Kağıt Ev nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 19.04.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:40

dizisi konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? ?

Star TV tarafından dizinin yayın günü Pazartesi olarak duyurulan konusu ile gündeme geliyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı yapımın uyarlama olup olmadığı merak edilirken çekildiği yerlerde hayranlık uyandırıyor. Dizisinin çekim yerlerinde hem açık mekanlar hem de kapalı mekanlar kullanılıyor. ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? ?

Kağıt Ev dizisi konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Kağıt Ev nerede çekiliyor?

Ekranların yeni dizisi hakkında araştırmalar son günlerde epey arttı. Bu akşam ekran başındakilerle buluşacak olan dizinin konusu ve oyuncuları dışında çekildiği yerlerde oldukça merak ediliyor. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük heyecana sebep oldu. ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? ? İşte diziye dair detaylar…

KAĞIT EV KONUSU NE, UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Star TV'de bu akşam başlayacak olan ile merak ediliyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, büyük merak uyandırdı.

Kağıt Ev dizisi konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Kağıt Ev nerede çekiliyor?

KAĞIT EV DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

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Kağıt Ev dizisi konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Kağıt Ev nerede çekiliyor?

KAĞIT EV NEREDE ÇEKİLİYOR?

dizisi, eski bürokratlardan olan Bedrettin Dalan'ın İstanbul Reşadiye'de bulunan evinde çekiliyor. Dizi severlerin ilgisini konusuyla toplayan dizinin çekim yeri İstanbul ili olup, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimler sürecek.

Kağıt Ev dizisi konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Kağıt Ev nerede çekiliyor?

KAĞIT EV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)

Helin Kandemir (Cemre Fırtına)

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