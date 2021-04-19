Ekranların yeni dizisi Kağıt Ev hakkında araştırmalar son günlerde epey arttı. Bu akşam ekran başındakilerle buluşacak olan dizinin konusu ve oyuncuları dışında çekildiği yerlerde oldukça merak ediliyor. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük heyecana sebep oldu. Kağıt Ev dizisi konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Kağıt Ev nerede çekiliyor? İşte diziye dair detaylar…

KAĞIT EV KONUSU NE, UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Star TV'de bu akşam başlayacak olan Kağıt Ev konusu ile merak ediliyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, büyük merak uyandırdı.