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Haberler Galeri Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:53

'in Aylin'i bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!

dizisiyle ekranda olan , Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz ay sekiz yıl evli kaldığı iş insanı 'ndan boşanan oyuncu Nur Fettahoğlu adeta bir deri bir kemik kaldı. Yatak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ile şaşkınlık yarattı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Nur Fettahoğlu'na takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.

Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!

dizisiyle ekranda olan , Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu.

Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!

Geçtiğimiz ay sekiz yıl evli kaldığı iş insanı 'ndan boşanan oyuncu adeta bir deri bir kemik kaldı.

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Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!

Yatak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan 'in Aylin'i son hali ile şaşkınlık yarattı.

Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!

İşte 'nun ...

Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!

Verdiği kilolarla dikkat çeken 'na takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.

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