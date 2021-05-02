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Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:07Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:53
Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı... Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu!
Kağıt Ev dizisiyle ekranda olan Nur Fettahoğlu, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz ay sekiz yıl evli kaldığı iş insanı Levent Veziroğlu'ndan boşanan oyuncu Nur Fettahoğlu adeta bir deri bir kemik kaldı. Yatak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Kağıt Ev'in Aylin'iNur Fettahoğlu son hali ile şaşkınlık yarattı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Nur Fettahoğlu'na takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.