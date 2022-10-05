Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:06
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022
09:06
"Kale gibi sağlam" Zor günler geçiren Deniz Uğur'un en büyük destekçisi oyuncu eşi oldu!
Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur'un zor günlerinde en büyük destekçisi oyuncu eşi Erdinç Gülener oldu. Deniz Uğur son olarak eşi ile pozunu paylaşarak aldığı yeni kararı duyurdu... İşte Deniz Uğur'un dikkat çeken paylaşımı...