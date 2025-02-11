Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
14:51
Ferhat Göçer'le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’
2008 yılında yani bundan tamı tamına 17 yıl önce 'Kalp Kalbe Karşı' ve ' İzmir Bilir Ya' şarkılarıyla hayatımıza giriş yapan Aslı Güngör, adeta bir döneme damga vurmuştu. Zamanında düğünlerin vazgeçilmez şarkılarına imza atan Aslı Güngör, güçlü sesi ve duygu yüklü besteleriyle genç neslin en sevilen sanatçıları arasında yer alıyordu. Popüler müzik dünyasına genç yaşta adım atan Güngör, tüm bu şöhrete rağmen bir süredir gözlerden uzaktı. İşte güzel şarkıcının 'hala 20'li yaşlarında' denilen şimdiki hali!