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Haberler Galeri Ferhat Göçer'le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’
Giriş Tarihi: 11.02.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:51

Ferhat Göçer'le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’

2008 yılında yani bundan tamı tamına 17 yıl önce 'Kalp Kalbe Karşı' ve ' İzmir Bilir Ya' şarkılarıyla hayatımıza giriş yapan Aslı Güngör, adeta bir döneme damga vurmuştu. Zamanında düğünlerin vazgeçilmez şarkılarına imza atan Aslı Güngör, güçlü sesi ve duygu yüklü besteleriyle genç neslin en sevilen sanatçıları arasında yer alıyordu. Popüler müzik dünyasına genç yaşta adım atan Güngör, tüm bu şöhrete rağmen bir süredir gözlerden uzaktı. İşte güzel şarkıcının 'hala 20'li yaşlarında' denilen şimdiki hali!

Ferhat Göçer’le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’

1979 doğumlu olan Aslı Güngör, 2007 yılında 'İzmir Bilir Ya' ve 2008 yılında ise 'Kalp Kalbe Karşı' şarkısıyla hayatımıza giriş yapmıştı.

Ferhat Göçer’le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’

Enbe Orkestrası ile paylaştığı 'Kalp Kalbe Şarkısı' ile kısa sürede adını müzik sektörüne duyuran Güngör, büyük bir çıkış yakalamıştı.

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Ferhat Göçer’le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’

Aslı Güngör, güçlü sesiyle aşk şarkılarına yeni bir boyut getirmiş ve yeni bir yorum katmıştı.

Ferhat Göçer’le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’

Hürriyet'e verdiği bir röportajda şarkılarının hepsi çok doğal ve samimi bir şekilde yazıldığını ifade eden Güngör, dönemine damga vurarak bir neslin en favori şarkıcıları arasında yer almıştı.

Ferhat Göçer’le ‘Kalp Kalbe Karşı’ demişlerdi… Aslı Güngör’ün yıllar sonraki haline inanamayacaksınız! ‘Hala 20’li yaşlarında’

Genç yaşta müzik sektörüne giren Aslı Güngör, aynı zamanda genç çiftlerin en sevilen şarkılarına da imza atmıştı...

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