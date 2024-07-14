Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:52
Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi!
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki gün konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" demişti. Ünlü türkücü, dün sabah operasyon geçirdi. Tatlıses, yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alındı. Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi. İşte 72 yaşındaki Tatlıses'in son hali...