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Haberler Galeri Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:52

Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi!

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki gün konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" demişti. Ünlü türkücü, dün sabah operasyon geçirdi. Tatlıses, yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alındı. Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi. İşte 72 yaşındaki Tatlıses'in son hali...

Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses’ten ilk fotoğraf geldi!

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses geçen akşam Harbiye Açıkhava'daki konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik istemişti.

Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses’ten ilk fotoğraf geldi!

İbrahim Tatlıses önceki gün ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi.

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Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses’ten ilk fotoğraf geldi!

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Sanatçının eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses de bu süreçte hastaneden bir an olsun ayrılmadı.

Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses’ten ilk fotoğraf geldi!

RİSKLİ AMELİYAT SONRASI İBRAHİM TATLISES'TEN İLK FOTOĞRAF

Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses'in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.

Kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu...İbrahim Tatlıses’ten ilk fotoğraf geldi!

"MAŞALLAHI VAR, TAŞ GİBİ TAŞ"

İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise "Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum" dedi.

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