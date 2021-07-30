Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! "Saygı duyuyorum ve değer veriyorum..."

ATV'NİN sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, Şamdan Plus dergisine özel açıklamalar yaptı. Gönlünün boş olduğunu söyleyen Tanrısevsin, "Aşka saygı duyuyorum ve değer veriyorum ama şu sıralar sadece işimle aşk yaşıyorum, çok da mutluyum" dedi. Ünlü oyuncu, iyi bir ilişkinin formülünü de şöyle anlattı: "Samimiyet ortadan kalkınca ilişkiler dinamizmini kaybediyor. İki tarafın ortak yaptığı şeylerden mutlu olması için samimiyet gerekiyor. Böylece bol sürprizli, eğlenceli ama bir o kadar da kapsayıcı bir ilişkiniz olabiliyor."