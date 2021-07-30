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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! "Saygı duyuyorum ve değer veriyorum..."
Giriş Tarihi: 30.07.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 07:44

Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! "Saygı duyuyorum ve değer veriyorum..."

ATV'NİN sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, Şamdan Plus dergisine özel açıklamalar yaptı. Gönlünün boş olduğunu söyleyen Tanrısevsin, "Aşka saygı duyuyorum ve değer veriyorum ama şu sıralar sadece işimle aşk yaşıyorum, çok da mutluyum" dedi. Ünlü oyuncu, iyi bir ilişkinin formülünü de şöyle anlattı: "Samimiyet ortadan kalkınca ilişkiler dinamizmini kaybediyor. İki tarafın ortak yaptığı şeylerden mutlu olması için samimiyet gerekiyor. Böylece bol sürprizli, eğlenceli ama bir o kadar da kapsayıcı bir ilişkiniz olabiliyor."

BÜLENT CANKURT
Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! Saygı duyuyorum ve değer veriyorum...

Atv'nin yaz döneminde başlayan dizilerinden olan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Kalp Yarası'nın 'Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin, çarşamba günü çıkan Şamdan Plus Dergisi'nin kapağını süslüyor.

Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! Saygı duyuyorum ve değer veriyorum...

Güzel oyuncunun fotoğrafları kadar röportajda söyledikleri de çok dikkatimi çekti.

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Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! Saygı duyuyorum ve değer veriyorum...

Bir kere Yağmur'un gönlü boşmuş; "Şu sıralar işimle aşk yaşıyorum ve çok mutluyum" diyor.

Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! Saygı duyuyorum ve değer veriyorum...

Ama aşka saygı duyduğunu ve çok değer verdiğini de ekliyor.

Kalp Yarası’nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den dikkat çeken aşk açıklaması! Saygı duyuyorum ve değer veriyorum...

Bu arada uzun süreli ilişkisi sona erse de aşkta mutlu olmanın formülünü bulmuş; samimiyet.

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