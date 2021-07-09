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Haberler Galeri Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!
Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 10:21

Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, bir dönem birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Evlilik yolunda ilerlediği düşünülen Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarını kaldırınca kafaları karıştırmıştı. Ancak Alkan'ı geçen günlerde sette ziyaret ederek 'ayrılık yok' mesajı veren Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda lüks bir mağazada objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun çocuk açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı.

Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, bir dönem birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!

Evlilik yolunda ilerlediği düşünülen Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarını kaldırınca kafaları karıştırmıştı.

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Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!

Ancak Alkan'ı geçen günlerde sette ziyaret ederek 'ayrılık yok' mesajı veren Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda lüks bir mağazada alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!

Cavadzade, mağazada makyaj yaptıktan sonra dışarıya maskesiz çıktı.

Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!

Oyuncu, "Sizden dolayı endişeli değilim. 1-2 haftadır yakalanmadığım için unutmuşum. Hemen pratiğim eskiyor" dedi.

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