Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den flaş çocuk açıklaması! Nesrin Cavadzade yeşil ışık yaktı!

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, bir dönem birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Evlilik yolunda ilerlediği düşünülen Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarını kaldırınca kafaları karıştırmıştı. Ancak Alkan'ı geçen günlerde sette ziyaret ederek 'ayrılık yok' mesajı veren Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda lüks bir mağazada objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun çocuk açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı.