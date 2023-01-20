Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti. 38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti. Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki söylemlerine sitem eden Nagihan Karadere son yaptığı açıklama ile ünlü televizyoncu ile buzları erittiğini söyledi. Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında konuştu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Bu illeti yeneceğim" diyerek sağlığı ile ilgili açıklamada bulundu.