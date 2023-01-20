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Haberler Galeri Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:54

Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti. 38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti. Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki söylemlerine sitem eden Nagihan Karadere son yaptığı açıklama ile ünlü televizyoncu ile buzları erittiğini söyledi. Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında konuştu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Bu illeti yeneceğim" diyerek sağlığı ile ilgili açıklamada bulundu.

Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!

Survivor yarışması ile ününe ün katan Nagihan Karadere'den yeni haber var! Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti.

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Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!

38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti. Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki söylemlerine sitem eden Nagihan Karadere son yaptığı açıklama ile ünlü televizyoncu ile buzları erittiğini söyledi.

Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!

Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında konuştu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Bu illeti yeneceğim" diyerek sağlığı ile ilgili açıklamada bulundu.

Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere sağlık durumunu açıkladı: Bu illeti yeneceğim!

Survivor'da üç kez boy gösteren, geçtiğimiz sezon zorlu yarışmayı altıncı tamamlayan Nagihan Karadere, büyük finalde Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa Bölükbaşı'nın SMS oylaması sonucu 'All Star' şampiyonu olmasına tepki göstermişti.

"NAGİHAN HANGİ ÖZELLİĞİYLE BİRİNCİ OLACAKTI?"

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi 'Survivor Panorama' programında, eski atletin eleştirilerine yanıt vermişti.

"Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Nagihan'a '400 metre koşacaksan, şampiyon olacaksın' demedik."

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