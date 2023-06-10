Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere’nin sağlık durumu...

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda sevenlerini üzen bir haberi duyurmuştu. 38 yaşındaki milli atlet, ocak ayında iki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Hayranlarından gözyaşları içinde dua isteyen Nagihan Karadere'den son olarak yeni haber geldi. Sevenleri tarafından merak edilen Karadere, aylardır süren tedavisinin ardından sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu. İşte Survivor Nagihan Karadere'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişme...