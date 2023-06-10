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Haberler Galeri Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere'nin sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 12:18

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere'nin sağlık durumu...

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda sevenlerini üzen bir haberi duyurmuştu. 38 yaşındaki milli atlet, ocak ayında iki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Hayranlarından gözyaşları içinde dua isteyen Nagihan Karadere'den son olarak yeni haber geldi. Sevenleri tarafından merak edilen Karadere, aylardır süren tedavisinin ardından sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu. İşte Survivor Nagihan Karadere'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişme...

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere’nin sağlık durumu...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Elendikten sonra Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Karadere, ocak ayında kansere yakalandığını açıklamıştı.

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere’nin sağlık durumu...

Ünlü isim, şunları dile getirmişti:

Bir ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin.

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Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere’nin sağlık durumu...

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Birkaç hafta sonra katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuyla ilgili konuşan Karadere, "İlk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor. Ağladığım zamanlar çok oldu. Ama güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu" demişti.

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere’nin sağlık durumu...

"RAHİM VE GÖĞÜS KANSERİ"

Karadere, sürecin devamında neler olacağı hakkında ise, "Rahim ve göğüs kanseri aslında. İlaçlara başlanıldı. İkisi aynı anda olduğu için biraz zor oluyor ama halledeceğim inşallah. Doktorum bana korkma dedi. En kötüsü rahmi alırız dedi. Göğüs olayı daha fazla soru işareti bırakan bir durum ama" diye konuşmuştu.

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere son durumunu açıkladı! Nagihan Karadere’nin sağlık durumu...

GÜZEL HABERİ DUYURDU

Nagihan Karadere, son olarak müjdeli haberle gündeme geldi. Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak raporlarının temiz çıktığını söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

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